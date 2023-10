Equipo especializado rastrea a asesinos de policías en Colón

Un equipo especializado de investigación se trasladó ayer al departamento de Colón para recoger indicios que los lleven a la captura de los asesinos de dos agentes de la Policía Nacional.

Las víctimas respondían a los nombres de Felipe Santiago Rivas Izaguirre y Danilo Bucle Gómez.

El hecho violento se perpetró la noche del lunes en la comunidad Dos Bocas, municipio de Santa Rosa de Aguán.

Según se conoció, los agentes del orden salieron el lunes en horas de la tarde en una patrulla a darle persecución a varios hombres armados que se conducían en un vehículo, por una zona montañosa y rodeada de fincas de palma africana.

Fue a las 6:00 de la tarde que los altos mandos policiales tuvieron la última comunicación con los dos agentes.

“Iniciamos la búsqueda de los compañeros en vista de que no contestaban los teléfonos. A las 6:00 pm se recibió la última comunicación con ellos donde manifestó uno de los agentes que iban en persecución de un vehículo Toyota, tipo pick up, modelo Hilux, pero no dieron la dirección o referencia exacta. El área es extensa y hay problemas de señal para la comunicación”, dice el informe policial.