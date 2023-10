Matan a dos policías en Santa Rosa de Aguán, Colón

Dos miembros de la Policía Nacional de Honduras asignados a la estación de Dos Bocas en Santa Rosa de Aguán, Colón, fueron altimados en cumplimiento de sus deberes como funcionarios la noche del lunes 2 de octubre.

Los uniformados fueron identificados como Felipe Santiago Rivas Izaguirre y Danilo Bucle.

El informe preliminar indica que los dos agentes se encontraban realizando un registro cuando sufrieron el ataque mortal. Se supone que iban en persecución de un vehículo en el que se transportaban individuos armados.

“Desde tempranas horas, a eso de las 8:00 p.m. iniciamos la búsqueda de los compañeros en vista de que no contestaban los teléfonos. A esa hora se recibió la última comunicación con ellos. Uno manifestó que iban en persecución de un Toyota pick up, modelo Hilux, pero no dieron la dirección o referencia exacta, el área es extensa y hay problemas de señal para la comunicación”, dice el informe preliminar de la Umep 19.