Policía dice que está tras la pista de asesinos de cinco hombres en Cortés

Familiares y amigos dan hoy el último adiós a los cinco hombres que fueron asesinados el pasado miércoles en la colonia Leones del Bosque mientras las autoridades de la Policía Nacional aseguran que ya tienen varios avances en las investigaciones.

Diana Lara, madre de Michael Enrique Meza Lara (de 20 años), dijo ayer que “todo se lo dejo a Dios porque mi hijo era luchador y me lo arrebataron de esa manera, él trabajaba en las palmeras y ese día acababa de llegar de trabajar y estaba en el cuarto comiendo, yo estaba afuera cuando esos hombres que parecían policías vinieron y me preguntaron que quiénes estaban en la casa y me dijeron que sacara a mi hijo, me pidieron la identidad de él, pero no la encontré y se lo llevaron”.