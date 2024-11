“Un minuto bastó para que mi hija muriera electrocutada. Ella estaba recogiendo una ropa seca de un alambre y creemos que un alambre de luz estaba pegando en un tamarindo en el que estaba el alambre amarrado. La verdad no nos explicamos. Ella quedó pegada de las dos manos y cuando la auxiliaron y la despegaron del alambre ella ya estaba inconsciente. Luego me avisaron y cuando la llevamos a la Cruz Roja ya iba muerta”, explicó doña Sandra.

Demostrando mucha fortaleza, Izaguirre manifestó que ahora que su hija no está, ella se hará cargo de sus dos nietas, ya que un día así se lo prometió. “Me duele porque ella deja dos niñas, de dos y tres años, y la mayorcita vio lo que le pasó y ahora dice que a su mamá la mató la corriente. Yo le prometí que si un día ella faltaba, yo cuidaría de las niñas”, recordó.

Y prosiguió: “Mi hija era lo más bello que podía haber como madre, me duele porque ella era la que pasaba conmigo y siempre me cuidaba y pasaba pendiente de mí. Es un dolor insoportable recordarla cada segundo y no tenerla más, pero todo lo que Dios hace está bien hecho”, manifestó entre lágrimas.

La pérdida de Rosa Delia también ha dañado a su padre Edi Rodríguez, quien con la voz entrecortada solo dijo que su hija era “una buena muchacha”.

Familiares expresaron que el cuerpo de Rosa Delia sería sepultado este día en Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, de donde era originaria.