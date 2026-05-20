Capturan a tres personas por tentativa de homicidio y tráfico de drogas en SPS

San Pedro Sla, Honduras

El primer arresto se registró en la colonia Monte Alegre, donde agentes policiales capturaron a un joven de 24 años, originario y residente en Cofradía, San Pedro Sula, acusado del delito de tentativa de homicidio.

La Policía Nacional de Honduras logró la captura de tres hombres por suponerlos responsables de los delitos de tentativa de homicidio y tráfico ilícito de drogas en distintos sectores de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con el informe policial, la detención ocurrió luego de una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, en la que se alertaba sobre una persona herida con arma blanca en el abdomen.

Las autoridades detallaron que, según declaraciones de testigos protegidos, el supuesto agresor permanecía cerca de la escena del hecho, por lo que los uniformados realizaron un operativo inmediato que permitió su arresto.

En otra acción policial desarrollada en la colonia La Pradera, fue detenido un hombre de 27 años, a quien durante un registro personal se le encontraron varios envoltorios con supuesta droga.

El sospechoso será investigado por el delito de tráfico ilícito de drogas, indicaron las autoridades.

Asimismo, un tercer individuo de 32 años, originario y residente en la colonia Villa Ernestina, de oficio pintor, fue requerido por funcionarios de la UMEP-7 tras ser señalado por el mismo delito relacionado con drogas.

Los tres detenidos fueron trasladados al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, donde se les realizó el procedimiento correspondiente antes de ser remitidos al Ministerio Público.