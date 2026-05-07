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Capturan a presunto homicida en Santa Bárbara

El detenido fue identificado como Hubert Josué Enamorado Ramírez, de 37 años, comerciante, originario y residente de Santa Bárbara

Capturan a presunto homicida en Santa Bárbara

Momentos de la captura de Hubert Josué Enamorado Ramírez, de 37 años de edad.
Santa Bárbara, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), capturaron este jueves a un hombre acusado del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada.

La detención se realizó a las 7:50 de la mañana en el barrio La Libertad, en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara.

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El detenido fue identificado como Hubert Josué Enamorado Ramírez, de 37 años, comerciante, originario y residente de Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe policial, Enamorado Ramírez tenía una orden de captura pendiente emitida el 22 de abril de 2026, bajo el expediente número 1601-2026-00230-06.

Según las autoridades, el ciudadano es investigado por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de Keibi Carolina Cardona Castellanos y Elvin Ariel Cantarero Rodríguez.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.

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Redacción La Prensa
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