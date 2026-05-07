Capturan a presunto homicida en Santa Bárbara

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), capturaron este jueves a un hombre acusado del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada.
La detención se realizó a las 7:50 de la mañana en el barrio La Libertad, en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara.
El detenido fue identificado como Hubert Josué Enamorado Ramírez, de 37 años, comerciante, originario y residente de Santa Bárbara.
De acuerdo con el informe policial, Enamorado Ramírez tenía una orden de captura pendiente emitida el 22 de abril de 2026, bajo el expediente número 1601-2026-00230-06.
Según las autoridades, el ciudadano es investigado por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de Keibi Carolina Cardona Castellanos y Elvin Ariel Cantarero Rodríguez.
Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.