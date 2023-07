Asesinan a taxista de El Progreso

El cuerpo del infortunado taxista quedó al interior del automotor sin número en el que se ganaba el sustento diario.

”Mi hermano no se metía con nadie, era alguien luchador, alguien que no se metía con nadie. Este país es una basura, no hay autoridades”, dijo uno de sus hermanos que llegó a reconocerlo y que no paraba de reclamar en medio del llanto.