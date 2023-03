“Lo puse en una bolsita y lo enterré”: abuela habla sobre nieto abortado por su hija

Modesta Rodríguez , madre de la joven, narró que su hija no le confesó que estaba en estado de gestación, y que no se enteraba que ella tenía intenciones de practicarse un aborto, ya que su último bebé apenas tiene 7 meses.

La Policía se llevó a una de sus hijas para investigación. Mientras que la joven que se practicó el aborto se encuentra internada en el hospital recibiendo atención.

“Yo me siento con pena porque tengo a mis hijas y nunca había pasado esto, cuando enterré a mi nieto me dieron ganas de llorar, porque a mis 63 años no me había pasado esto; mi hija me va a echar la culpa a mí”, expresó la acongojada abuela.