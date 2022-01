Honduras: 1,470 personas murieron en accidentes viales este 2021

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) cierra este año registrando la muerte de 1,470 personas por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.

La mayoría de víctimas es dichos accidentes viales fueron jóvenes que se conducían bajo la ingesta de alcohol y excediendo los límites de velocidad.

Entre las causas por las que ocurrieron dichas muertes son: accidentes por choque, coalición de automóviles, accidentes por motocicleta, así como de vehículos tipo camión, entre otros.

Las autoridades de Tránsito, ante la ola de accidentes viales este año, indicaron que están trabajando en un plan estratégico más riguroso para los conductores a fin de evitar incidencias.

Vialidad y Transporte recordó a la población la imperiosa necesidad de respetar las señales, no exceder el límite de velocidad, no rebasar en línea continua, no ingerir bebidas alcohólicas y en el caso de los motociclistas no rebasar por la derecha.