Hermano de Karla Zelaya tras captura de Jorge Minaya: “Él no lo hizo solo. Hay muchos involucrados”

Tras que se diera la captura de Jorge Minaya, asesino confeso de la hondureña Karla Zelaya; en la red Tik Tok se ha viralizado el video de Erick Zelaya, uno de su hermanos, quien exige justicia.

“Buenas tardes, primero quiero darle gracias a Dios que ha estado con nosotros y me ha puesto personas bellas en mi camino, que me han ayudado a encontrar a mi hermana, y poder arrestar a esta bestia (Jorge Minaya) que ahora está en manos de las autoridades inglesas”, comienza su relato.

“Yo prefiero que las autoridades inglesas se hagan cargo para que él pague lo que le hizo a mi hermana, que él pague todo el daño que le ha causado a toda mi familia. También le pido a la fiscalía peruana que empiece a moverse, quiero justicia, quiero que encuentren a los involucrados”.

También dijo que su hermana llegó a la casa de la mamá de Jorge Minaya, lugar donde ocurrió el crimen, y que luego fue llevada y enterrada en la propiedad de su abuela.

“Él no lo hizo solo.Hay muchos involucrados, por favor, muévanse. Hagan algo, ya que todo lo he hecho de mi parte, por que hasta hoy 16 de octubre, no han puesto ninguna orden de captura para esa bestia”, finalizó diciendo el hermano de Zelaya.