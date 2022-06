No obstante, el cadáver del Ruiz Velásquez no presentaba ningún signo de violencia, por tanto, se maneja que su muerte no fue homicida ni accidental.

Más tarde, personal de Medicina Forense llegó al lugar para levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue para hacer la respectiva autopsia y así averiguar la causa de muerte.

Personas que conocieron al profesor comentaron que él, además de impartir clases en ese salón, también “vivía” allí; aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades policiales.