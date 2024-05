Familia tratará de seguir legado de Maynor en beneficio de niños

Berenice Martínez, esposa de Maynor durante 10 años, dijo que guardará en su corazón las últimas palabras que recibió de su amado. “Lo último que me dijo fue que me amaba, que cuidara a mis hijas y que me vería en la mañana siguiente. Pero esa mañana nunca llegó y ahora ya no lo tengo con migo”, recordó con mucho dolor.