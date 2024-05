Azacualpa recordará por siempre a Maynor Suazo y su buen corazón

A las 8:40 am, una larga caravana fúnebre partió hacia el cementerio municipal para finalmente sepultarlo a eso de las 9:40 am.

Berenice Martínez, esposa de Maynor, en medio de lágrimas, reconoció que es un momento difícil el que pasan como familia y aseguró que su esposo siempre la trató con mucho amor y respeto.

“Lo último que me dijo fue que me amaba, que cuidara a mi hija y que me vería en la mañana siguiente. Pero esa mañana nunca llegó y ahora ya no lo tengo conmigo”, lamentó Berenice, quien tenía 10 años de casada con él.