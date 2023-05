Por extorsión, otra vez se paraliza la empresa Catisa

Las autoridades policiales aseguran que no han recibido denuncias por parte de los transportistas ; sin embargo, realizan operativos sin lograr frenar las extorsiones .

Jorge Lanza, dirigente del transporte, manifestó que con la paralización de los buses se tienen grandes pérdidas y los bancos no perdonan intereses.

“Seguimos teniendo compañeros de trabajo muertos y entregando dinero que ya no tenemos, porque esas personas son insaciables. El Poder Ejecutivo debe poner atención y empeño, ya sabemos que la Secretaría de Seguridad no está recibiendo la tasa de seguridad, los policías ya no tienen ni uniformes, mucho menos el equipo necesario para enfrentar a las estructuras criminales que están más armados que ellos”.

Lanza aseguró que de no ver respuesta del Gobierno, tendrán que tomar acciones como un paro nacional del transporte, ya que no pueden seguir pagando extorsiones. Aseveró que el estado de excepción no es una respuesta clara a la delincuencia.