Doloroso último adiós dan a víctimas de accidente en Olancho

Diez familias lloraron en velatorios y sepelios ayer a sus parientes que murieron en el trágico accidente en la carretera de Olancho a la capital.

Aunque ayer por la tarde el número de víctimas que dejó el mortal percance del bus que cayó bajo un puente en Talanga, Francisco Morazán, subió a 11.

En el Hospital Escuela se reportó el deceso de Yanira González Murillo (de 33 años).

Miguel Ángel Hernández recordaba ayer los últimos minutos con su madre. “Solo me dijo que me cuidara y me abrazó; yo no sabía que me estaba abrazando para dejarme para siempre”, dijo mientras veía cómo amigos cavaban las tumbas para sepultar a su madre y a su sobrino.