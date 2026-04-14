Dejan libre a padre de alcalde de Piraera tras fallo judicial

San Pedro Sula

Armando Mendoza Cedillo, padre del alcalde del municipio de Piraera, Lempira, Deydin Mendoza, fue dejado en libertad luego de que un juez le dictara sobreseimiento provisional por varios delitos. La resolución judicial establece sobreseimiento provisional por los delitos de tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas de uso permitido, tenencia de explosivos y tráfico de drogas.

Como antecedente, el 10 de abril un juez de Letras Penal había ordenado la medida cautelar de detención judicial contra Mendoza Cedillo, quien posteriormente fue remitido a los juzgados de San Pedro Sula para su audiencia de declaración de imputado. El imputado era señalado por suponerlo responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso permitido y prohibido, depósito de artefactos explosivos y tráfico de drogas, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras. Según el reporte de las autoridades, Mendoza Cedillo fue detenido en el sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), en cumplimiento de una orden de captura emitida el 19 de febrero de 2026 por un juzgado de San Pedro Sula.