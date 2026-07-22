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Capturan a una mujer en posesión de un arsenal en Catacamas, Olancho

Durante un allanamiento, las autoridades capturaron a una mujer y le decomisaron seis armas de fuego, dinero en efectivo y otros indicios

Capturan a una mujer en posesión de un arsenal en Catacamas, Olancho

Una mujer fue detenida en Olancho con seis armas de fuego, munición, insignias policiales y más de 5,400 dólares en efectivo.

 Foto: Cortesía
Olancho, Honduras

Las autoridades capturaron a una mujer por el delito de tenencia ilegal de seis armas de fuego, durante un allanamiento realizado en Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con la información oficial, la operación se ejecutó como parte de las acciones orientadas al combate de los delitos relacionados con la portación y posesión ilegal de armamento.

Durante la inspección del inmueble, los agentes aseguraron seis armas de fuego, cuya procedencia será investigada por las autoridades.

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Asimismo, en el allanamiento fueron decomisados más de 5,400 dólares estadounidenses y 172,000 lempiras en efectivo, además de una considerable cantidad de munición de diferentes calibres.

Entre los indicios también se encontraron insignias policiales, las cuales serán sometidas a las diligencias investigativas para determinar su origen y posible uso.

Las evidencias aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, junto con la detenida, para continuar el proceso de investigación y determinar si existen otros delitos vinculados al caso.

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Redacción La Prensa
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