Capturan a una mujer en posesión de un arsenal en Catacamas, Olancho

Olancho, Honduras

Las autoridades capturaron a una mujer por el delito de tenencia ilegal de seis armas de fuego, durante un allanamiento realizado en Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con la información oficial, la operación se ejecutó como parte de las acciones orientadas al combate de los delitos relacionados con la portación y posesión ilegal de armamento.

Durante la inspección del inmueble, los agentes aseguraron seis armas de fuego, cuya procedencia será investigada por las autoridades.