Capturan a menor de edad por supuesta distribución de drogas en Comayagüela

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (#5BPMOP), detuvieron a un menor de 17 años, durante un patrullaje en el barrio El Centavo, en Comayagüela, Distrito Central.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el menor es supuesto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
Durante la operación, los agentes decomisaron cinco envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, además de 136 lempiras en efectivo.
Tras su detención, el menor fue remitido a la Fiscalía de turno para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Las autoridades indicaron que la acción se desarrolló como parte de los patrullajes permanentes realizados en el sector para prevenir y combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.