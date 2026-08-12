Capturan a menor de edad por supuesta distribución de drogas en Comayagüela

Comayagüela, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (#5BPMOP), detuvieron a un menor de 17 años, durante un patrullaje en el barrio El Centavo, en Comayagüela, Distrito Central.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el menor es supuesto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Durante la operación, los agentes decomisaron cinco envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, además de 136 lempiras en efectivo.