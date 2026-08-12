Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Los agentes policiales detuvieron a un hombre, quien es señalado como presunto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública, en la colonia Las Canelas, La Ceiba.

La Policía Nacional de Honduras llevó a cabo el requerimiento de un hombre de 29 años, quien tiene su domicilio y es originario de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Como resultado del operativo, los agentes localizaron nueve paquetes pequeños con una sustancia en polvo de color blanco, presumiblemente clorhidrato de cocaína, además de tres envoltorios que contenían una sustancia vegetal seca, supuestamente marihuana.