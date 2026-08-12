  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en La Ceiba

Una operación policial en la colonia Las Canelas, La Ceiba, dejó como resultado la captura de un hombre señalado por presunta distribución de sustancias ilícitas

Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en La Ceiba

Las autoridades capturaron a un hombre en la colonia Las Canelas, quien es investigado por su presunta participación en la distribución de drogas.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Honduras

Los agentes policiales detuvieron a un hombre, quien es señalado como presunto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública, en la colonia Las Canelas, La Ceiba.

La Policía Nacional de Honduras llevó a cabo el requerimiento de un hombre de 29 años, quien tiene su domicilio y es originario de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Como resultado del operativo, los agentes localizaron nueve paquetes pequeños con una sustancia en polvo de color blanco, presumiblemente clorhidrato de cocaína, además de tres envoltorios que contenían una sustancia vegetal seca, supuestamente marihuana.

Cae pareja acusada de cobrar 3,000 dólares por llevar migrantes a Estados Unidos

Durante el procedimiento también fue encontrado un teléfono celular Samsung de color blanco. El dispositivo fue puesto bajo custodia de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras finalizar el operativo, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales junto con los objetos y sustancias incautadas, a fin de que se desarrollen las investigaciones y se siga el proceso establecido por la legislación vigente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias