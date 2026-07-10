Capturan a un hombre acusado de presuntamente abusar de su sobrino de 6 años en la capital

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de un hombre de 28 años de edad, por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrino, un niño de seis años de edad, en la colonia Monterrey de Tegucigalpa.

Según las investigaciones policiales, el caso habría iniciado en el año 2025, cuando el niño tenía cinco años. Las diligencias indican que el menor era llevado con frecuencia por su padre a la vivienda de su abuela, donde también habitaba el ahora sospechoso.

En ese lugar, el individuo habría aprovechado los momentos en que el menor se encontraba sin compañía para presuntamente cometer los abusos.