Capturan a un hombre acusado de presuntamente abusar de su sobrino de 6 años en la capital

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de un hombre de 28 años de edad, por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrino, un niño de seis años de edad, en la colonia Monterrey de Tegucigalpa.
Según las investigaciones policiales, el caso habría iniciado en el año 2025, cuando el niño tenía cinco años. Las diligencias indican que el menor era llevado con frecuencia por su padre a la vivienda de su abuela, donde también habitaba el ahora sospechoso.
En ese lugar, el individuo habría aprovechado los momentos en que el menor se encontraba sin compañía para presuntamente cometer los abusos.
Las indagaciones también señalan que el pasado 6 de julio de este año ocurrió un nuevo episodio, tras el cual el niño reveló a su madre que había sido víctima de abusos cometidos por su tío.
Luego de conocer el relato de su hijo, la madre acudió ante la DPI para presentar la denuncia correspondiente. A partir de ese momento, los agentes iniciaron las diligencias investigativas con el fin de esclarecer los hechos y dar seguimiento al caso.
Luego de que las autoridades recopilaran pruebas técnicas y científicas durante el proceso investigativo, se obtuvieron elementos que vinculan al sospechoso con los hechos denunciados.
Ante estos indicios, la Fiscalía de Turno de la capital ordenó su aprehensión, por lo que fue puesto a disposición de los órganos de justicia para responder por su responsabilidad en el delito de violación.
Los funcionarios policiales procedieron a remitir al detenido ante el Ministerio Público, institución que dará continuidad a las acciones legales correspondientes conforme al procedimiento establecido.