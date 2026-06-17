Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en Juticalpa

Juticalpa, Honduras

Las autoridades reportaron la captura de un hombre de 46 años en la colonia Los Ángeles, municipio de Juticalpa, Olancho, tras ejecutar un allanamiento, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La captura fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, mediante labores operativas desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Unidad Departamental de Prevención N.° 15 (UDEP-15).

Como parte de las diligencias efectuadas, los agentes realizaron una inspección minuciosa en la vivienda, donde localizaron y decomisaron seis bolsitas plásticas transparentes que contenían hierba seca, presuntamente marihuana.