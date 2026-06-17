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Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en Juticalpa

Un hombre de 46 años fue capturado en Juticalpa, Olancho, por suponerlo vinculado a la distribución de sustancias ilícitas

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 13:43 -
Capturan a hombre por presunta distribución de drogas en Juticalpa

Autoridades capturaron a un hombre de 46 años, por presunta distribución de sustancias ilícitas.

 Foto: Cortesía
Juticalpa, Honduras

Las autoridades reportaron la captura de un hombre de 46 años en la colonia Los Ángeles, municipio de Juticalpa, Olancho, tras ejecutar un allanamiento, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La captura fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, mediante labores operativas desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Unidad Departamental de Prevención N.° 15 (UDEP-15).

Como parte de las diligencias efectuadas, los agentes realizaron una inspección minuciosa en la vivienda, donde localizaron y decomisaron seis bolsitas plásticas transparentes que contenían hierba seca, presuntamente marihuana.

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La evidencia, junto con el sospechoso detenido, fue puesta a disposición del ente competente para dar seguimiento al procedimiento judicial establecido.

El sospechoso será presentado ante las autoridades judiciales, donde enfrentará cargos por su presunta vinculación al delito de tráfico de drogas.

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