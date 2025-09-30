Cae hombre acusado de maltrato familiar y de provocar incendio en SPS

San Pedro Sula

En una rápida acción policial en el marco del Plan Alcázar, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 6 (UMEP-6) capturaron a un hombre de 38 años, señalado como sospechoso de los delitos de maltrato familiar e incendio.

La detención se produjo tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió a las autoridades desplazarse de inmediato hasta la colonia Paraíso 2, en el sector Chamelecón, donde se realizó el arresto.