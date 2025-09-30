  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae hombre acusado de maltrato familiar y de provocar incendio en SPS

El detenido fue trasladado a la Primera Estación de Policía, donde se prepara su expediente para remitirlo a la Fiscalía.

Cae hombre acusado de maltrato familiar y de provocar incendio en SPS

La captura fue realizada por agentes de la UMEP-6 tras una denuncia recibida a través del sistema de emergencias 911.
San Pedro Sula

En una rápida acción policial en el marco del Plan Alcázar, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 6 (UMEP-6) capturaron a un hombre de 38 años, señalado como sospechoso de los delitos de maltrato familiar e incendio.

La detención se produjo tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió a las autoridades desplazarse de inmediato hasta la colonia Paraíso 2, en el sector Chamelecón, donde se realizó el arresto.

Capturan en Omoa a supuesto asesino de dueños de supermercado

El individuo, originario y residente de Cofradía, fue trasladado a las instalaciones de la Primera Estación de Policía, donde se le abrió el expediente respectivo para ser remitido a la Fiscalía y continuar con el proceso legal en su contra.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la violencia doméstica y otros delitos en la zona norte del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias