Asesino de Claudia Munguía enviaba mensajes del celular de ella a sus parientes

“Mi hija estaba embarazada, pido que se haga justicia por el crimen, espero que la Policía capture a él o los responsables”, expresó Ana Luisa Cardona, madre de Claudia Patricia Munguía (de 30 años), quien fue asesinada en La Ceiba.

Fue ayer en horas de la mañana que la madre y la hermana de Claudia Patricia llegaron a Medicina Forense de San Pedro Sula, en donde reconocieron el cadáver de su pariente.

“La identificamos por su dentadura y otras características, no estaba desmembrado, la doblaron dentro de la maleta que era de ella. Sospechamos de su muerte desde que encontraron el cadáver por el bordo del río Cangrejal, pensé que podría ser mi hija, pero no nos dejaban verlo porque no estaban trabajando en Medicina Forense de La Ceiba, ahora ya podremos darle sepultura”, dijo la acongojada madre.