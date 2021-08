A la cárcel mandan a nueve presuntos mareros, pandilleros y tercereños

San Pedro Sula, Cortés.

Un Juzgado de Letras Penal, luego de haber desarrollado cinco audiencias iniciales a supuestos integrantes de estructuras criminales como la Pandilla 18, la MS-13 y Los Tercereños, decretó autos de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra nueve involucrados en los delitos de extorsión simple, porte ilegal de arma de fuego de uso comercial y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido.

La prisión preventiva la deberán cumplir tanto en la cárcel de Siria, en El Porvenir, como en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, ambas en el departamento de Francisco Morazán.

Se trata de Edwar Ismael Cubas Oseguera, quien exigía 600 lempiras a su víctima, fue capturado el 9 de agosto del presente año en colonia La Rubí, en Choloma.

José Roberto Alemán Rivera, quien exigía 300 lempiras a su víctima, fue arrestado el 7 de agosto junto a un menor de edad en colonia La Pradera, sector Satélite, en San Pedro Sula.

Héctor Daniel Ponce Luna y Naydelin Aryani Ulloa Bueso exigían 1,000 lempiras semanales, fueron capturados junto a dos menores el sábado 7 de agosto del presente año en la colonia Bosques de Choloma, Choloma.

Alexis Noé Pineda Bustillo, Dayron Alejandro Casco Contreras y Ever Nahún Gómez Paz exigían 20,000 lempiras mensuales a su víctima, la captura se realizó el martes 10 de agosto del presente año en la colonia Sandoval Sorto, del sector Satélite, en San Pedro Sula.

Kelvin Ariel Lone Paz y Henry Osmany Aguilar Mejía exigían 10,000 lempiras mensuales a su víctima, la captura se realizó en la aldea de Armenta, en San Pedro Sula.

Las audiencias preliminares se programaron desde las 9:20 am de los días martes 7 y jueves 9 de septiembre, así como a las 9:20 am y 9:25 am del viernes 10 de septiembre, también a las 9:25 am del viernes 17 de septiembre.