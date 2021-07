Italiano había baleado y herido a dos personas en Yusguare, Choluteca, afirma alcalde

Choluteca, Honduras.

El alcalde Edas Turcios de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, zona sur de Honduras, detalló este viernes que no descartan un toque de queda tras el linchamiento del italiano Giorgio Scanu (55).



Según el edil, los ciudadanos tienen preparada una marcha para pedir la liberación de los cinco sujetos detenidos por la muerte del extranjero quien habría asesinado este miércoles a un anciano, identificado como Juan de Dios Flores, el cual padecía problemas mentales.



"Llamamos a la población a la calma, sabemos que esta situación es terrible. Nunca había sucedido algo así en nuestra comunidad porque es un lugar muy tranquilo", dijo Turcios.

El alcalde detalló que se reunieron con las autoridades para estar alerta ante otro posible disturbio.



"No se va a permitir ninguna protesta, lo que sucedió ayer es un error y una tragedia que no puede repetirse".



Sin embargo, detalló que comprende la desesperación de los familiares de Flores, pero señaló que se debieron agotar las instancias legales.



Por su parte, también comentó que Flores era muy conocido en el pueblo y que había hablado con la familia de este para que ingresara a un centro de cuidados.



"Incluso platiqué con él y me dijo que estaba de acuerdo en internarse en un refugio para no seguir en las calles".



En cuanto al extranjero señaló que era un hombre complicado quien ya había cometido algunas acciones violentas contra otros ciudadanos.



"En una ocasión le disparó a un joven y además hirió con un arma blanca a otro. Hasta donde tengo entendido familiares y ciudadanos se cansaron de su comportamiento y al ocurrir la muerte de Flores procedieron a lincharlo".



Según el edil Scanu no permitía que ni siquiera pasaran por la acera de su casa, situación que al parecer cansó a los pobladores.



"Necesitamos doblar rodillas y pedir para que los ánimos se calmen. Queremos paz y vivir en armonía".