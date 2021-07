"Parecía que un perro había muerto", denunciaron familiares de anciano quien habría sido asesinado por italiano

Choluteca, Honduras.

José Flores hermano de Juan de Dios Flores, asesinado presuntamente por el italiano Giorgio Scanu, afirmó este viernes que acudieron a la Policía Nacional, pero al no tener respuesta los ciudadanos indignados tomaron justicia por su propia mano.



"Pusimos la denuncia correspondiente, pero no nos hicieron caso; parecía que un perro o un gato había muerto", expresó Flores a corresponsal de Hoy Mismo sobre el hecho violento que ocurrió en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, zona sur de Honduras.



El hondureño relató que la furia de Scanu se desató en contra de su hermano porque esté le cortó unas flores del jardín.

De acuerdo con los vecinos, el señor de la tercera edad solamente quería arreglar el área verde del casa del italiano; sin embargo, este era un hombre muy delicado.



"Mi hermano tenía problemas mentales y deambulada por las calles, pero no se metía con nadie. Todo mundo lo conocía y sabían que era un hombre tranquilo. Su delito fue tocarle unas flores al italiano".



Flores agregó que el extranjero se dedicó a buscar al hombre de la tercera edad con un bate para darle una lección.



"Murió por los golpes que recibió de este hombre, quien dijo a los cuatro vientos que iba a acabar con todos los 'locos' que habían en la comunidad".



"Mi hermanito quedó tendido boca abajo sobre la calle, fuimos a la Policía Nacional a poner la denuncia, pero parece que aquí solamente escuchan al que tiene dinero".



A raíz de esta situación, ayer, unos 600 pobladores tomaron justicia por su propia mano y lincharon al italiano hasta matarlo en su propia casa.



"Lo que ha ocurrido es terrible, no se tenía que llegar hasta este punto, pero los ciudadanos sintieron que la justicia nacional actúa de acuerdo al dinero que tiene la víctima, no podemos seguir así, todos valemos lo mismo".



Actualmente hay unas cinco personas detenidas por la muerte de Scanu y las autoridades señalaron que se encuentran en investigación.



Flores acotó que entre los capturados se encuentra un hermano suyo y sobrinos. "No tenemos miedo, confiamos en que todo saldrá bien".