Dentro de un motel matan a una joven en Choluteca

CHOLUTECA.

Con un balazo en su cabeza una mujer fue hallada muerta dentro de un motel en esta ciudad

La víctima es Dilenia Marina Aguilar (29), quien tenía su domicilio en el barrio San Francisco del Palomar, en esta ciudad.

“Ella salió como a las ocho de la mañana de la casa el jueves. Le dijo a mi mamá que iría a hacer un trabajito para ganarse unos pesos, porque no tenía nada de dinero”, relató una hermana de Dilenia. La ahora extinta les dijo que iría donde una mujer de nombre Iris, al parecer, alguien que era conocida por Dilenia y su familia.

Ella partió de su casa y a sus parientes se les hizo extraño que llegaron las 4:00 pm y Dilenia todavía no aparecía por ningún lado. A las 9:30 am del jueves, un taxi ingresó al motel ubicado sobre la carretera Panamericana, en la periferia de esta urbe. Alguien que iba abordo del taxi, no se sabe si el motorista o un tercero, pagó una de las habitaciones del motel para la estadía de seis horas.

El ruletero abandonó el lugar a bordo de la unidad, dejando a una pareja en la estancia que habían pagado en el motel. Cuando pasaron las seis horas pagadas por los clientes una empleada fue a la habitación para hacer la limpieza y halló muerta a Dilenia.