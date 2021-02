Detienen a madre por amenazas con cuchillo a sus hijos en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.



Una mujer fue detenida por agentes policiales este viernes por sospecha de maltrato familiar en contra de sus hijos menores de edad (1 y 3 años) en Roatán, Islas de la Bahía.



Aquí también: Muere en accidente cuando iba a una cita a un hospital



Tras viralizarse un video en que la detenida, identificada como Nayeli Britania James James, de 19 años de edad, amenaza con quitarles la vida a sus hijos con un cuchillo, se recibió la denuncia en Policía Nacional y se procedió a capturarla.



James James será acusada por el delito de maltrato familiar agravado contra sus dos hijos. El insólito incidente se dio tras que la madre de los menores amenazara, a través del video, a su pareja, por presuntos asuntos relacionados a infidelidades del padre.

Además: Asesinos de Miguel Carrión y cinco hombre más llegaron en dos carros y vestidos de policías



"Me eliges a mí o eliges a ella. ¿Ves este cuchillo? Si no vienes para mañana, será la última vez que los veas", se escucha decir en el video, en inglés, a la madre hondureña, mientras sujeta del cuello a los menores y estos lloran sin comprender qué ocurre.



Además, sobre el final del video, la fémina obliga al mayor de sus hijos a decir: "Papi, no quiero morir". El hecho ha causado infignación en la población hondureña por tratarse de un caso de violencia contra menores de edad por parte de su madre.



La detenida tendrá que enfrentar cargos en su contra por delito de maltrato infantil agravado, ante un tribunal de justicia de Honduras.