Hondureño mata a su pareja y deja una carta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre supuestamente mató a su pareja y posteriormente se quitó la vida en el interior de un apartamento de la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa.

Según las primeras investigaciones, Carlos Rodolfo Sánchez, de 26 años, disparó contra Cindy, de 22 años, y después él se disparó en la cabeza en la madrugada del viernes. La pareja fue encontrada en una cama.

En la escena se encontró una carta supuestamente explicando las razones de lo sucedido. En el texto escrito a mano en una hoja de papel, él asegura que su pareja "lo había traicionado".

La carta escrita por el hombre estaba dirigida a los vecinos donde les pedía "abrir la puerta y llamar a la Policía". También explica que el objetivo de la carta es "evitarle problemas" a la dueña de la casa de habitación.

"Me pudieron más los sentimientos, el dolor, la traición. A esta mujer si la quise tanto que me he quitado la vida por culpa de ella... Perdóname, no te pude pagar y pagué con el precio más caro, amar a una mujer y no ser correspondido", explica.

El escrito termina con la fecha 24 de diciembre de 2020.

Los vecinos se mostraron sorprendidos por el violento hecho que rápidamente se difundió por la 21 de Febrero.