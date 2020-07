Dos policías militares lesionados tras chocar patrulla con un taxi

San Pedro Sula.



Dos agentes de la Policía Militar de Orden Público resultaron con lesiones leves este sábado tras accidentarse en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.



Los policías militares se conducían en una patrulla cuando impactaron contra un taxi en el referido sector.



El choque entre la patrulla y el taxi se registró en la intersección de la 7 calle y 10 avenida.



De acuerdo al conductor del taxi, él llevaba la preferencia porque el semáforo estaba a su favor con la luz verde cuando de pronto vio la patrulla militar.

El taxi cruzaba la calle con el semáforo en verde.



"Yo venía a baja velocidad y ya cuando lo tengo en frente (el carro) me enrollé para no pegar de lleno, pero definitivamente ellos no hicieron el alto", aseguró el taxista.



Tras impactar con el taxi la patrulla militar quedó volcada de un lado sobre la calle. Al vehículo presuntamente le fallaron los frenos y por eso no hizo el alto en la luz roja.



Vecinos auxiliaron a los policías militares para salir de la patrulla volcada y llamaron al Sistema 911, que envió una ambulancia.



Aunque iban estables, los agentes fueron trasladados al Hospital Militar para una mejor evaluación.



Cabe mencionar que debido a la emergencia sanitaria, en Honduras los fines de semana está prohibida la circulación de personas y solo ciudadanos con salvoconductos pueden transitar.

Así quedó dada vuelta la patrulla de la Policía Militar.