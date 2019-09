Brindan el último adiós a pequeña supuestamente "envenenada"

Talanga, Francisco Morazán.

Gran cantidad de personas entre familiares, amigos y vecinos, le brindan este viernes el último adiós a la niña Nataly Jireh Montoya Márquez (8) quien murió la noche del miércoles supuestamente "envenenada" con un chocolate por una vecina en el barrio Las Crucitas de Talanga, Francisco Morazán.

La pequeña fue velada ayer jueves en una humilde casa de sus abuelos ubicada en el barrio El Pantanal de Talanga.

La supuesta enemistad que tiene desde hace cuatro años Fany Carolina Torres (30), con la familia, la habría llevado a atentar contra la menor. Según familiares de Nataly, el año pasado también lo hizo con la hermana menor de esta, pero ella sobrevivió porque fue atendida oportunamente.

Por su parte, el Ministerio Público dijo que investiga de oficio la muerte de la niña, quien la mañana de ayer jueves fue llevada a Medicina Forense; posteriormente el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Relato de la abuela de la menor

Luz Marina Márquez, abuela de la menor, contó que la tarde del miércoles su nieta regresó de la escuela en la colonia Zapote Centro, de Comayagüela, y se acostó un rato en el sofá. Minutos después dijo que no miraba, todo se había puesto oscuro para ella. En su desesperación le preguntaba a sus familiares si ellos la podían ver, luego la llevaron a lavarse la cara a la pila porque se sentía mal.



Cuando le preguntaron qué le pasaba, la niña dijo: “Fany me dio unos chocolates”. Inmediatamente después se puso morada, comenzó a echar espuma por la boca y la nariz y se desmayó. La abuela desesperada la llevó de emergencia al cliper del barrio Las Crucitas, pero antes de llegar no soportó y falleció a las 6:30 pm. La abuela que también fue madre de crianza de su nieta Nataly contó que el año pasado la misma mujer le dio un churro envenenado a la hermana menor de Nataly, pero sobrevivió tras pasar 12 días hospitalizada en el Materno Infantil.

Comentó que la enemistad lleva cuatro años y en una ocasión Fany la hirió con un arma blanca en su brazo y espalda. Fany Torres negó haber envenenado a la niña.