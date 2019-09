Mujer señalada de envenenar a niña se defiende: "Me culpan de algo que no he hecho"

Tegucigalpa, Honduras.



Fany Carolina Torres Morales, la mujer que está siendo señalada de supuestamente envenenar a una niña de 8 años, aseguró su inocencia este jueves.



La señora aseguró que no tiene "absolutamente nada que ver" con el caso pues "yo con un niño no me metería jamás, no me meto con nadie", reaccionó.



Y es que Torres Morales es acusada por la señora Luz Marina Márquez de haberle dado una galleta con la que envenenó a la menor Natalia Montoya Márquez (de 8 años).



Según relató la abuela de la niña, Fany Torres le dio una galleta a la menor cuando salía de la escuela. "Llegó a la casa y tenía dolor de estómago", por lo que fue llevada a una clínica del Seguro Social, pues también presentaba espuma en su boca, añadió la familiar en las afueras de Medicina Forense de Tegucigalpa.

Mujer se defiende

Fany Torres Morales reaccionó molesta y dijo que ella estuvo en su casa "todo el día haciendo oficio, en ningún momento estuve ahí (en la escuela)".

La acusada opina que probablemente en la casa de la niña le dieron un tipo de alimento que le causó su muerte. "A saber qué le dieron de comer y me están echando la culpa a mí", reaccionó.

La abuela de la niña llora desconsolada en el velatorio de la menor.

Torres Morales aceptó que ella tiene enemistad con la abuela de la niña, Luz Marina Márquez. Dijo que las diferencias comenzaron hace varios años cuando ella fue a denunciar a Fany Márquez porque supuestamente ingresaba a su casa a robarle artículos. "Que deje de andar de mentirosa porque en ningún momento le he dado galletas a esa niña", agregó.



Y sentenció que la señora "hasta ha de pagar para echarle la culpa".

Investigaciones

El Ministerio Público está al tanto de este caso, que es investigado a profundidad por el antecedente que hay entre Luz Marina Márquez y Fany Torres Morales.

"La fiscalía de turno tiene abierto un expediente de oficio por la muerte de la niña y, por lo complejo que resulta la investigación, será hasta en un tiempo prudencial que vamos a tener el informe de la Dirección de Medicina Forense", dijo Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.



La tarde y noche del miércoles Natalia Montoya Márquez presentó síntomas de envenenamiento y murió cuando era llevada a una clínica del Seguro Social.