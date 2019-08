Detención judicial a supuesto extorsionador en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

En la audiencia de declaración de imputado se dictó detención judicial contra Wilfredo Flores Figueroa, a quien se le supone responsable del delito de extorsión continuada.

La resolución se conoció en el Juzgado de Letras Penal con competencia territorial nacional en materia de extorsión. Allí mismo se dio a conocer que sería enviado a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara y la audiencia inicial se estableció la audiencia inicial para el 6 de agosto, a las 9:00 am.

-Los hechos-

Según las diligencias realizadas por los agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fnamp), el 9 de mayo del 2019, a las oficinas de dicha dependencia de seguridad se presentó una persona a quien se socorrió con la figura del testigo protegido, de esa forma interpuso la denuncia, ya que desde inicios del mes de enero del año en curso fue obligado a entregar 300 lempiras semanales cada miércoles.

Dicho sujeto dijo ser miembro de la Pandilla 18 y se le conoce como "El Junior", quien lo amenazó a muerte y a su familia si no se cumplía con la entrega del dinero.

Para el 22 de mayo, un equipo de agentes de la Fnamp se desplazó a la colonia 11 de Abril en Choloma, Cortés, realizó la vigilancia y como a las 08:30 am observó a un sospechoso de piel clara grueso mediano que se acercó hasta donde estaba el ofendido, quien luego de una plática le entregó el dinero, el sospechoso se marchó y los agentes cuando lo iban a requerir no lograron su objetivo, el sujeto se percató de la presencia de la autoridad y salió corriendo hasta evadir a los elementos de la Fnamp.

Para el lunes 29 de julio, el ofendido recibió la visita del sujeto que le dijo que pasaría el miércoles 31 de julio, que le tuviera listo el dinero semanal así como de las semanas anteriores. Entonces, la víctima, sin medir las consecuencias le aclaró que no no podía entregar el dinero de las semanas anteriores porque no contaba con dichos fondo, pero haría el esfuerzo y el sospechoso aceptó.

Para el miércoles 31 de enero del 2019, los agentes de la Fnamp se desplazaron hasta la colonia 11 de Abril en Choloma, Cortés, como a las 07:30 am observaron que un sospechoso de piel clara, contextura y estatura normal, que vestía camisa color beige con rayas verdes y jean gris que se dirigió donde estaba el ofendido que le entregó el dinero previo a una pequeña conversación.

Una vez con el dinero en su poder, el sospechoso se retiró y los agentes que estaban en puntos estratégicos procedieron con el seguimiento y a unas cinco cuadras fue requerido, se identificó como Wilfredo Flores Figueroa, le practicaron un registro personal y le encontraropn 400 lempiras en tres billetes de 100 en la bolsa frontal derecha y un teléfono celular en la bolsa frontal izquierda de su pantalón.