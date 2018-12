"La camioneta decomisada no es la misma del robo": hermana de sospechosos del robo de L1 millón de cajero

San Pedro Sula, Honduras.

Una hermana de Carlos Roberto Marcia Hernández y Orlin Enrique Marcia Hernández, dos de los cinco detenidos por considerarlos sospechosos del robo de un millón de lempiras de un cajero, manifestó en un medio de televisión capitalino que sus familiares son inocentes.

La mujer, quien reside hace cuatro meses en los Estados Unidos, mencionó que la Policía fue a revisar la casa de sus padres y allí fue donde hallaron la peluca de payaso que publicaron como evidencia, la cual según ella fue utilizada en un cumpleaños y que no les pertenecía a sus hermanos, sino a ella :" Yo la utilicé para un show de cumpleaños para mis sobrinos hace muchos años cuando aún vivía en Honduras".

Sobre la camioneta decomisada a los detenidos expresó: "No es la misma. La camioneta utilizada en el robo no tiene los cromos de la camioneta que nosotros usamos para trasladarnos en la aldea y hacer otros mandados. Ellos ( la Policía) no ven eso. Ellos tampoco notan las placas. No sé como pueden acusar sin tener sinceras pruebas, quieren hacer un trabajo injustamente". Además afirmó que el vehículo es de su expareja -un ganadero- y que no es la primera vez que la camioneta es decomisada, ni que llega la Policía, quien después siempre pide disculpas a su familia.

LEA: Video muestra como sujetos vestidos de payasos saquean un cajero en San Pedro Sula

"No sé qué motivos también tuvieron para ir a golpear a una mujer embarazada. ¿Por qué no declararon eso? Es una injusticia como ellos se aprovechan de la humildad de las personas, entraron a mi casa como que si habían delincuentes".

Las autoridades le dieron seguimiento a la camioneta del robo a través de las cámaras del 911, y según ellos, el vehículo decomisado ayer en horas de la noche, es el mismo en el que se cometió el asaltó, a lo que la mujer volvió a recalcar: " Pero, ¿por qué no dicen que en la camioneta iban dos mujeres: una embarazada y la otra una menor de edad? Las bajaron de la camioneta y les dijeron que buscaran dónde dormir o que se fueran a saber a dónde ¿Por qué no dicen ellos la verdad?

La mujer también argumentó que Orlin Enrique Marcia Hernández es menor de edad, que tiene 17 años, y que la Policía dio una edad falsa.

Respecto a la fecha en que ocurrió el robo -martes 25 de diciembre- mencionó que sus hermanos estaban en la casa, que solo uno salió con su pareja a Morazán, Yoro, sitió en donde viven y ocurrió la captura.

"Ninguno de ellos ha trabajado en algún banco. Ni tan siquiera graduados somos. No me da vergüenza decirlo. Con lucha y honra sacaré a mis hermanos adelante, pues esa es la razón por la que estoy aquí. Me duele en el corazón que mi hermanito menor esté siendo humillado".

Referente a los otros tres jóvenes detenidos quienes al igual que los otros dos son agricultores, según la mujer, manifestó que a Orvin Javier Mejía García le dieron una edad falsa, pues tiene 16 y no 19 años.