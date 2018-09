Escalada de feminicidios ha cobrado la vida de 200 mujeres en ocho meses

San Pedro Sula, Honduras

Las estadísticas de las organizaciones de mujeres indican que los índices de feminicidios registran ocho muertes violentas más, de enero a agosto, en relación con el mismo período en 2017.

En el Valle de Sula, este año se han registrado 52 feminicidios. El municipio que más incidencia presenta es San Pedro Sula con 20 crímenes de mujeres; después está Choloma con 19 y en tercer lugar figura La Lima con 6 muertes violentas de féminas.

En el resto de municipios del Valle de Sula que se ha dado ese tipo de muertes se registran a la fecha de uno a dos.

Incidencia De 2003 a la fecha ha habido más de seis mil feminicidios en el país, de acuerdo con organizaciones de mujeres.

Margarita Navarro, coordinadora de la Red de Mujeres de El Progreso, expresó que les preocupa lo que está pasando con los crímenes de mujeres porque en vez de bajar los índices de ese delito van en aumento, a pesar de la gran inversión que hace el Gobierno en el tema de la prevención de la violencia o de seguridad.

“Como foro de mujeres llevamos un observatorio de la violencia, que demuestra que desde 2003 que empezamos a tomar el tema de feminicidios ya van más de seis mil asesinatos de mujeres”, indicó Navarro. “En lo que va de este año ya van más de 200 casos a nivel nacional. Solo en enero hubo 40 feminicidios y ya a inicios de marzo había más de 160 casos, y así cada mes han ido en aumento las muertes de mujeres”. Manifestó que todas las redes que son parte del Foro de Mujeres por la Vida tienen un comité de prevención contra la violencia en el que acompañan a las mujeres que son víctimas de ese problema y también “hacemos procesos de formación en coordinación con las autoridades para ver cómo se disminuye esa situación”.

“Muchos de los feminicidios que hay se deben a la inseguridad que tenemos desde el hogar, la violencia desde el compañero de hogar. Luego en la calle hay otros lazos que también se dan, como el tema de las conexiones que hay con el crimen organizado, drogas, y por allí a veces vienen”, explicó.

“Nosotros decimos que el Estado es el responsable de ese problema porque no investiga ni castiga a nadie, entonces el mismo Estado es el que permite que la violencia y los asesinatos a las mujeres estén en aumento porque más del 90% de los casos están en la impunidad, y eso motiva a que otros hombres sigan golpeando a las mujeres y a seguir matándolas porque no hay un Estado que castigue a nadie”, señaló.

Melania Reyes, coordinadora del Movimiento de las Mujeres de la colonia López Arellano (Momucla), dijo que ayer se reunieron varias de la organizaciones feministas del Valle de Sula para buscar estrategias a fin de evitar las muertes de mujeres.

1 víctimas son menores 1-La mayoría de víctimas son menores Las estadísticas de los operadores de justicia indican que la mayoría de las víctimas de feminicidios son menores de edad.



2-Incidencia en el Valle de Sula. Este año, en el Valle de Sula han matado a 52 mujeres, conforme a las cifras de las autoridades.



3-Los tres municipios con más casos. San Pedro Sula, Choloma y La Lima son los municipios que más feminicidios registran en el Valle de Sula.

Anunció que el 14 de septiembre realizarán una marcha para visibilizar cuál es el problema que se está dando. “Si nosotras no hacemos una sola voz no vamos a tener alegría, amor y no vamos a llegar a tener una libertad de defender nuestros derechos como mujeres”.

Jorge Rodríguez, vocero de la Policía, manifestó que la mayoría de las víctimas son jovencitas en edades de entre 14 y 17 años.

Rodríguez indicó que hay una investigación de parte de las unidades de inteligencia policial para determinar el motivo de los crímenes. “En este caso podríamos estar hablando de que las víctimas pueden estar siendo amenazadas y reclutadas por estructuras criminales para participar en actos ilícitos”.

Indicó que las jóvenes son asediadas por los miembros de estructuras criminales debido a su belleza y otras características de ellas.

“Es por eso que la investigación redunda directamente en ese aspecto”, indicó.

La última mujer asesinada fue Silvia Abigail Paz (16), hallada muerta el lunes en Choloma en un solar baldío de la colonia La Fortaleza, informó el vocero de la Policía consultado por los periodistas.