Tenistas celebran por sus logros deportivos

San P;edro Sula. La Asociación Femenina Hondureña de Tenis de San Pedro Sula protagonizó un encuentro fraternal como agasajo a las cinco hondureñas que recientemente ganaron en el torneo Amistad de Panamá 2022 edición número 35.

El convivio se llevó a cabo en las instalaciones de la Cervecería Perla Negra, adonde se dieron cita todas las deportistas de este gremio para compartir este triunfo deportivo.

La junta directiva fue la gran anfitriona de la noche, presididas por las distinguidas damas Mireya Bodden, Cecilia de Wolozny, Miriam Bodden, Vilma Karow y Gilda Ortiz, todas estuvieron felices compartiendo momentos especiales con las premiadas durante el torneo donde pusieron en alto el nombre de Honduras.

Leticia Nieto se trajo el tercer lugar de la categoría C Oro; Johanne Pellman, el primer lugar en categoría C Azul; Alicia Bueso, el segundo lugar en la categoría C Azul y las damas Ángela Ramírez y Janibel Pineda un empate del tercer lugar en la categoría C Roja.

En el torneo 35 realizado en Panamá compitieron damas de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Puerto Rico y Honduras.