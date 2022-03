Hondureño representará a Inglaterra en conferencia internacional

SAN PEDRO SULA. Wilmer Cárcamo, de 33 años de edad, exitoso hondureño originario de La Ceiba, Atlántida, pero residente en Inglaterra, será el representante y delegado de ese país para ir a Arabia Saudita a la conferencia internacional Global Entrepreneur Conference (GEC) 2022, para exponer sobre su marca de café Caribe Coffee Co. El evento se desarrollará en la semana del 27 al 31 de marzo.

Este emprendimiento de café le ha dado la oportunidad a Cárcamo de tener una exposición regional en el continente europeo, ya que con Caribe Coffee Co. se ha ganado múltiples reconocimientos.

El joven dijo en exclusiva a LA PRENSA que en solo tres años su marca de café hondureña ha sido acreedora de importantes premios: el Young Market Trader of the Year en la Categoría de Grocery en el año 2019 y el Great British Entrepreneur Food and Drink en el año 2020. El más reciente es el haber sido elegido como delegado de Reino Unido para ir al GEC 2022.

El joven emprendedor actualmente es la cara de una campaña publicitaria de parte del gobierno local en Morpeth, en el condado de Northumberland, al noreste de Inglaterra, por sus emprendimientos.

“Con Caribe Coffee somos exportadores, tostadores y distribuidores de cafés especiales, específicamente de Honduras. Tenemos nuestra tienda en línea, que ofrece la mayoría de nuestros servicios y métodos de pago, la cual ayuda a todos nuestros clientes minoristas y mayoristas a realizar órdenes desde cualquier parte del mundo”, explicó.

Caribe Coffe Co. es cultivado en la región de El Pinar, Guarita, Lempira, Honduras. Es 100% café arábica, cultivado a 1,350 metros sobre el nivel del mar. Tiene notas afrutadas, como melocotón y caramelo.

Perseverancia. Wilmer Cárcamo manifestó que el proceso para llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero con dedicación y esmero han salido adelante para llevar el buen nombre y prestigio de Honduras.

“Crecí en una familia pobre y con muchas necesidades, y creo que eso me llevó a ser muy ingenioso desde niño para poder sobrevivir. Diciendo eso, creo que la vida me llevó a ser un emprendedor a corta edad, como cuando salía a vender globos de cristal casa a casa o a entregar tortillas en una bicicleta con canasta en todo La Ceiba después de regresar de la escuela”, detalló.

Partiendo de esas circunstancias de pobreza, Cárcamo relató que le tocó migrar a Islas Caimán en el año 2011 en busca de trabajo y nuevas oportunidades, en la cual laboró limpiando pisos y llenando estantes en un supermercado.

“Trabajé continuamente por dos años y luego me ascendieron a gerencias generales y gerente de desarrollo en la misma empresa, siendo el más joven y rápido en la historia de la empresa de llegar a esos niveles”, argumentó.

Cárcamo expresó que con el transcurrir del tiempo en Islas Caimán conoció a la que sería su esposa de origen británica, Ellie de Cárcamo, con quien procreó un hijo, quien fue diagnosticado con una condición genética extraña, lo cual lo llevó a migrar nuevamente junto con su esposa a Inglaterra en busca de un mejor tratamiento para la salud de su pequeño en el año 2017.

Es desde entonces que se ha radicado en ese país buscando la oportunidad de desarrollarse y convertirse en el hombre exitoso que hoy es.

“Los inicios de mi emprendimiento tanto en Caimán como en Inglaterra fueron muy espontáneos, tomando en cuenta la necesidad de un servicio/ producto y de habilidades, empecé sin mucho dinero, solo con una idea”, narró.

Experiencias. Wilmer mencionó que los obstáculos que ha atravesado han sido muchos, primeramente el hecho de llegar a un país nuevo, donde no conocía a nadie o no tenía una reputación, el idioma, la cultura, la sociedad; pero él agradece el hecho de haber sido bien recibido en Inglaterra para hoy no solo expandir su negocio con su marca de café hondureño, sino tener el éxito de ser un reconocido emprendedor en su comunidad.

“Caribe Coffee no es mi primer emprendimiento, es nuestra tercera empresa, y realmente vi la oportunidad que tenía el mercado británico tras no encontrar un café de calidad y las personas que lo vendían no sabían el proceso de parte de los productores”, especificó.

Wilmer Cárcamo detalla que una de sus metas con su negocio es poder dar a conocer en la región europea a los productores hondureños y su labor, pero también ofrecer un precio justo y digno por su trabajo.

“Mi consejo como emprendedor es no tener miedo de empezar o fallar, ya que lo peor que puede pasar es volver a iniciar”, finalizó.

Puede seguirlo en Facebook e Instagram:

@wilmergcarcamo

Empresa:

@caribecoffeeco