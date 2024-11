Marco Rietti: “Deseo para SPS un despertar cultural y artístico”

1. ¿Cómo fueron sus inicios en el arte pictórico y por qué se dio ese interés?

Creo que el hecho creativo es establecido en cada persona desde su origen y depende su estimulación para su mejor desarrollo, tuve la fortuna de que en mi hogar se practicara el buen gusto e interés por el arte, ello me permitió desde pequeño cultivar mi disposición artística, y también a relacionarme con profesionales que me orientaron y enseñaron técnicas y la disciplina que se requiere en esta labor.

2. Antes de realizar un cuadro, ¿cuál es su proceso creativo, tiene algún ritual que sigue a cabalidad?

Indudablemente las ideas fluyen constantemente en el hecho creativo, pero para formular una propuesta a realizar, debe complementarse con el conocimiento del tema, su valor estético, concepto humanista, qué será, el mensaje al dialogo de la obra con el espectador, así como la manera de concebir y llevar a cabo la creación artística en cada sociedad y momento.

La obra artística es, de este modo y conceptualización un objeto que cobra sentido, que produce significaciones, un elemento estético: construido, elaborado, creado con el afán de constituirse en obra de arte.

El estudio previo del tema a desarrollarse (que implica conocimientos teóricos y prácticos), es por lo tanto, una forma de praxis: la obra de arte es una producción humana dotada de inspiración.

3. Usted estudio Ingeniería civil y se especializó en Hidráulica, ¿en qué cree que le ayuda el arte pictórico en esta profesión?

Voy a contestarle al inverso, como profesional de la ingeniería he tenido una formación que me ha permitido una más extensa visión de mundo, con criterios más amplios y un bagaje de conocimientos que han posibilitado una mejor disposición en mi desempeño como artista de la pintura.

4. ¿Cuál es su estilo y técnica de pintura predilecta? ¿Siempre fue la misma o cambio conforme pasó el tiempo?

A lo largo de mi práctica artística he trabajado con diferentes medios y materiales, pero he tenido mayor interés en el manejo de la pintura al óleo sobre lienzo, me siento más cómodo y capaz en el uso de esta técnica, que ha sido vastamente comprobada su estabilidad y durabilidad, a la vez, permite mucha versatilidad y la posibilidad de realizar trabajos con gran variedad de formación de colores y texturas.

En cuanto a las temáticas, me considero un pintor realista, figurativo, simbolista, aunque he transitado realizando obras dentro de diferentes corrientes expresivas, que me han permitido un mejor conocimiento del oficio, del uso del color y técnicas.

Generalmente, cuando trato un tema hago una serie de pinturas dentro esa temática para complacer el gozo del estudio e investigación que he realizado sobre ese asunto. Me gusta mucho el Movimiento Prerrafaelista (el prerrafaelismo fue un movimiento contracultural que pretendía reformar el arte y la escritura victorianos. en ellos el arte era puro, espiritual, sencillo y lleno de devoción).