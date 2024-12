Little Feet / Big Step School celebra su “talent show” navideño

Alumnos y maestros de la institución bilingüe Little Feet / Big Step celebraron el miércoles, 18 de diciembre, su tan esperado “Christmas talent show” para despedir el año de una manera divertida y familiar.

Los estudiantes desde preescolar hasta bachillerato mostraron su talento en diversas áreas como el baile, el canto y la actuación, cada sección presentó actos alusivos a la temporada navideña para deleitar a sus seres queridos.

El evento denominado “An out of the box Christmas” se desarrolló en dos funciones, una a las 5:30 pm y otra a las 7:30, ambas en el teatro ubicado en las instalaciones del centro educativo, donde todos se reunieron puntualmente para disfrutar de un espectáculo inigualable.

Entre las canciones que despertaron la alegría del espectáculo destacaron “Rocking around the Christmas tree”, “Jingle bells”, “Feliz Navidad”, “Places everyone”, y muchas más.

Cabe mencionar que los niños y adolescentes deslumbraron con fabulosos atuendos especiales para la ocasión, creativos uniformes para bailar y divertidos disfraces de los personajes como Santa Claus y El Grinch.

La velada fue muy amena y cada padre de familia mostró su orgullo entre los aplausos y gritos al finalizar cada demostración artística.