$!La modelo Devon Windsor habla sobre lo difícil de ser mamá

Devon Windsor es una de las modelos que más conexión tiene con todos sus seguidores. Ella siempre ha querido compartir con todos ellos sus momentos más felices.

La estadounidense, de 27 años, ha querido desvelar la presión que ha experimentado tras el nacimiento de su hija, “Hay agentes que preguntan cuándo volverás al trabajo y todavía no puedes llevar tu anterior ropa, lo que hace que sientas la presión de ser prefecta”, ha compartido con todos sus seguidores en una de sus redes sociales.

Por otro lado, en otra plataforma a través de historias efímeras, decidió dejar que sus fans lanzaran preguntas al azar y para una de ellas también tuvo una sincera respuesta.

A la cuestión. “¿Ansiedad por el aumento de peso durante el embarazo: cómo lo manejas?”, emitió la siguiente contestación: “Esto fue algo sobre lo que la sociedad definitivamente ejerce presión sobre las mujeres. Para mí, personalmente, estaba muy emocionada de tener tripita. De hecho, me sentí avergonzado por tener una pequeña barriguita. No importa cómo sea, alguien siempre sentirá la necesidad de comentar. Confié en que esto es una parte natural del embarazo. Para mí, ni siquiera miré la balanza o tampoco me importó siempre que mi bebé y yo estuvieramos sanos. Eso es todo lo que importa”.