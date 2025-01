Kate Middleton confirma que su cáncer está en remisión

Madrid, España.

Kate Middleton ha confirmado que su cáncer está en remisión. La princesa, de 43 años, tomó las redes sociales para reflexionar sobre su emotivo regreso al Hospital Royal Marsden, al oeste de Londres, donde recibió tratamiento contra su cáncer, el cual confirmó ya está en remisión. Kate - que tiene el príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de nueve, y el príncipe Louis, de seis, con el príncipe William - escribió en X: “Quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias a The Royal Marsden por cuidar tan bien de mí durante el año pasado. Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han caminado silenciosamente junto a William y a mí mientras hemos navegado por todo. No podríamos haber pedido más. La atención y los consejos que hemos recibido durante todo el tiempo que he sido paciente han sido excepcionales”.

“En mi nuevo papel como Patrona Conjunta de The Royal Marsden, espero que apoyando la investigación innovadora y la excelencia clínica, así como promoviendo el bienestar de los pacientes y sus familias, podamos salvar muchas más vidas y transformar la experiencia de todos aquellos afectados por el cáncer. Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación. Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, deseo que llegue un año lleno de satisfacciones. Hay mucho que esperar. Gracias a todos por su continuo apoyo”. La princesa hizo público su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024, tras semanas de especulaciones sobre su salud. Dijo entonces: “En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento”.