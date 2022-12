José Carballo se jubila del JTR tras casi dos décadas de ser director

SAN PEDRO SULA. En una elegante y cordial reunión organizada en el Club de Oficiales de la 105 Brigada de Infantería, el actual director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) oficializó su retiro al mando de la institución.

Don José Carballo llegó muy sonriente al lugar en el que ya lo esperaban sus amigos, colegas y demás personalidades del reconocido centro de educación media que dirigió por 17 años.

Además, la noche fue amenizada por miembros de la Marimba Usula Internacional, quienes recibieron al homenajeado con la canción “Noche de Santa Bárbara” mientras los demás invitados demostraron afecto y alegría con muchos aplausos.

“Este momento para mí es de enorme agradecimiento, créanme que quería hacer una salida furtiva pero no se pudo. El que ustedes hayan aparado este momento para expresarme este gesto de cariño y de calor fraternal, lo agradezco en todo lo que vale, me voy pero los llevo en mi corazón con todo el cariño, no les prometo volver a la institución pero sí compartir en lo que podamos estar”, fueron las palabras de Carballo tras recibir una placa de reconocimiento.

Los detalles de la velada estuvieron a cargo de Mavis Erazo, Suyapa Coto y Mercedes Martínez, en la entrada del salón colocaron un lienzo con una caricatura alusiva al profesor Carballo, decorada con flores. También un marco para fotografías y un mural con postales de los momentos más importantes de la carrera del docente próximo a jubilarse.

Asimismo, se ofreció un delicioso menú para compartir entre los más allegados de cada mesa y disfrutar de buenas pláticas, anécdotas y recuerdos que marcaron la trayectoria del director y quienes le acompañaron durante todos estos años.