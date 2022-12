La Bienal Iberoamericana de Diseño da reconocimiento a la hondureña Pili Luna

REDACCIÓN. “¡Enhorabuena María del Pilar! Galardón BID22_PL Piel de Pescado. Esperamos verte en la entrega de premios en el Auditorio Gabriela Mistral de la Casa de América, Madrid”, así fue el mensaje que le llegó a la compatriota que destaca por su creatividad y aporte a la sociedad a través de su emprendimiento. Ella es Pili Luna, la diseñadora catracha que fue homenajeada con su mención en la octava edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) en Madrid, España.

A la reconocida dama se le otorgó un reconocimiento y mención en la categoría “Diseño y Emprendimiento”, el cual es innovador y atractivo para los usuarios, “que se me haya otorgado este premio, me genera plenitud y una sensación de paz porque todo reconocimiento no es exclusivamente para una persona, sino implícitamente para todos quienes, compartiendo su vida o encontrándose, aunque solo fuese por un instante, le han hecho comprender determinadas cosas esenciales sin las que no existiría su obra”, manifestó Luna.