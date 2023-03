Jaume Segura presenta su libro “Tal vez, un día” en Unitec

Vale resaltar que el contexto en el que se da la historia narrada en primera persona por Miguel, un joven diplomático que llega a la isla como primer destino, no solo es el escenario, sino que se convierte en un personaje más. Las descripciones que hace de Cuba provocan la sensación de que el lugar tuviera la potestad de decidir el porvenir de la novela.

Luego, Segura Socías respondió algunas preguntas que el público le hizo, entre ellas, le consultaron si otros autores que escribieron sobre Cuba, inspiraron su libro mediante sus lecturas, a lo que respondió que no fue así directamente, que aunque haya leído mucho de ellos, nunca lo hizo con ese propósito, pero sin duda, son lecturas que lo terminaron influyendo para bien o para mal. “Incluso, a veces, cuando un libro no te gusta, paras y dices: uy, no quiero parecerme a este autor”, expresó.

Asimismo, agregó, “tuve que investigar mucho sobre Cuba en los años 50, no es tan fácil por los cambios que esta nación ha presentado, entonces Cuba es un tema muy sensible. Ideológicamente se lo han tratado de apoderar por muchos lados, hay poca neutralidad. En fin, lo que hice fue nutrirme de los relatos de las personas”.

También fue consultado sobre si su relato tiene rasgos autobiográficos, con lo que retroalimentó que no, aseguró que lo más cerca de ello es que su suegro le ayudó a darle similitud a uno de los personajes, “algunas de las cosas que pasan allí, le pasaron al padre de mi esposa que vivió la Revolución Cubana en primera persona”, manifestó.