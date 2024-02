IE University amplía su programa de becas “Young Talented Leaders Scholarships Centroamérica”

Los candidatos deben acreditar excelencia académica, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor, proactividad en su comunidad, compromiso con lograr un impacto social positivo en su país una vez hayan completado su formación.

También se valorará positivamente que demuestren necesidad económica. Dentro del riguroso proceso de selección de IE University, es imprescindible acreditar un nivel muy alto o bilingüe de inglés, ya los programas para los que se ofrecen las dos becas (Master in Internacional Development, Master in Internacional Relations y Master in Applied Economics) se imparten en ese idioma.

Además, los becados de las Becas Young Talented Leaders Scholarships para Centroamérica pasarán a formar parte del programa IE Foundation Fellows que consiste en un Programa de Honor formado por un grupo prestigioso de actuales y antiguos alumnos con perfiles académicos extraordinarios que han recibido una beca para estudiar en IE University.