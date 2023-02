CONCIERTOS PÚBLICOS GRATIS

Jueves 9 de febrero en El Progreso, Yoro

Hora: de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Casa de la Cultura - Museo El Progreso

Participantes: Abierto al público en general - gratis

Sábado 11 de febrero en San Pedro Sula

Hora: de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Centro Cultural Sampedrano

Participantes: Abierto al público en general – gratis

Miércoles 15 de febrero en Tegucigalpa

Hora: de 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Teatro Manuel Bonilla

Participantes: Abierto al público en general - gratis

Viernes 17 de febrero en Tegucigalpa

Hora: de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Parque Cerro Juana Laínez

Participantes: Abierto al público en general - gratis

CLÍNICAS, CONVERSATORIOS E INTERCAMBIO CULTURAL

Viernes 10 de febrero en San Pedro Sula

Hora: 3:30 p.m. - 5:00 p.m.

Lugar: Escuela de Música Victoriano López

Evento: Clínica de música e intercambio cultural con jóvenes estudiantes

Participantes: Jóvenes músicos de la Escuela Victoriano López

Sábado 11 de febrero en San Pedro Sula

Hora: 10:00 a.m. - 11:30 a.m.

Lugar: Centro Cultural Sampedrano

Evento: Conversatorio sobre el espíritu emprendedor y el papel de la mujer en la música

Participantes: Jóvenes ex-becarios del Programa Access

Miércoles 15 de febrero en Tegucigalpa

Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar: Auditorio 2, piso 5, edificio C3, Carrera de Música, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Evento: Clínica musical sobre composición

Participantes: Jóvenes del CIMI Desarrollo en movimiento

Jueves 16 de febrero en Tegucigalpa

Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar: Escuela Nacional de Música

Evento: Conversatorio sobre iniciativa empresarial musical

Participantes: Jóvenes de la Escuela Nacional de Música

Conozca a Gina Chávez

Es una artista aclamada internacionalmente nominada a los Grammy Latinos, esposa y filántropa. Nacida en Austin, Texas, ha sido 13 veces ganadora del Austin Music Award y nominada al Grammy Latino 2020 por su primer álbum en español, La Que Manda.

Su concierto NPR Tiny Desk tiene más de 1,3 millones de visitas y aparece en el exitoso podcast de Brené Brown, Unlocking Us. Gina ha viajado por 12 países como embajadora cultural del Departamento de Estado de EE.UU. y dirige Niñas Arriba, un fondo universitario que Gina y su esposa cofundaron para proveer educación universitaria privada así como prácticas remuneradas después de graduarse a jóvenes de suburbios dominados por las maras en El Salvador.

La música de Gina es profundamente personal. Su apasionada colección de canciones bilingües lleva al público a descubrir sus raíces latinas a través de la música mientras comparte su historia de vida en Texas como católica casada y queer.

Michael Gonzáles (batería)

El batería y percusionista Michael A. Gonzales empezó a tocar la batería a la tardía edad de 18 años. Su amor por la música comenzó mucho antes como un niño escuchando los discos de vinilo de su padre y desarrolló un interés en el ritmo. Michael asistió a la Universidad de Texas en Austin y se graduó de la Escuela de Música de Butler conuna Licenciatura en Interpretación Musical con énfasis en Jazz.

Mientras asistía a la universidad, Michael perfeccionó su arte pasando horas y horas estudiando y practicando la batería, la percusión, la teoría musical y la producción de grabaciones. Tiene experiencia en todos los estilos musicales, incluyendo Jazz, Blues, RnB, Soul, Funk, Rock, Hip Hop, Jazz Latino y Salsa.Después de graduarse, Michael comenzó a tocar con Magna Carda, 2 veces ganador del Austin Music Award al Mejor Grupo de Hip Hop.

El trabajar y hacer giras con el grupo le abrió varias puertas y le presentó nuevas oportunidades de trabajar con otros músicos profesionales, como la ganadora de 13 premios Austin Music Award Gina Chávez, la roquera Emily Wolfe, el dúo de hermanos de blues Peterson Brothers y, más recientemente, el ganador de un Grammy Gary Clark Jr.

Daniel Fears (trombón, teclado y voz)

El multiinstrumentista y cantautor Daniel Fears creció perteneciendo a muchos mundos, influenciado por una amplia gama de estilos musicales. Desde su llegada a Austin en 2008, Daniel ha actuado con unvariado grupo de agrupaciones que van desde second line a la música afrocubana, pasando por el soul y la world music.

Muchos de estos estilos han encontrado un hogar en su enfoque de creación musical que difumina los géneros. Como intérprete de trompa, ha actuado en los principales locales y festivales de Austin, como el Austin City Limits Music Festival, el Moody Theater, el Utopia Fest y el Stubb’s Amphitheater. Como compositor, el trabajo creativo de Daniel le ha valido una nominación al Black Fret 2022 y el título de Artista del Mes de KUTX en 2021.

Elizeu Meneses (bajo y guitarra)

multiinstrumentista, productor y arreglista brasileño. Comenzó a tocar el bajo a la temprana edad de 12 años y su interés se amplió posteriormente a la guitarra acústica, eléctrica y los teclados, al tiempo que producía y hacía arreglos para artistas locales. Su talento se nutrió en la iglesia donde aún continúa en Nueva York y Austin, TX.

Poco después de mudarse a Nueva York comenzó a tocar para numerosos artistas y músicos establecidos que cultivaron aún más su talento, llevándolo a un nuevo nivel en su oficio.

Su versátil musicalidad se presta sin esfuerzo a cualquier género de música.Ha compartido escenario y/o estudio con artistas de la talla de Lauryn Hill, Rita Ora, Jennifer Hudson, Faith Evans, Michelle Williams (Destiny’s Child), Richard Bona, Meshell N’degeocello, Gaby Wilson(aka H.E.R.), Common, Natasha Beddinfield, Ashanti, Victory Boyd & Infinity Song, BERA, MelanieFiona, Trey Songz, Thalia, Estelle, Fred Hammond, Lucy Woodward, David Grissom, Melba Moore,Syleena Johnson, Anthony Hamilton, Kori Withers, Ronnie Spector (The Ronettes), Fantasia, Keri Hilson, Leni Stern, Chrisette Michele, Angie Stone, Blk Odyssey, Aaradhna, Abraham Laboriel, MarvinSapp y los artistas brasileños Leni Andrade, Wanda Sa y Roberto Menescal. Eli ha trabajado con importantes productores como Scott Jacoby, Jerry Wonda y Sergio Georgepor nombrar algunos. Además de su larga experiencia, ha comisariado música comercial para Samsung y Bank of America, así como para las películas “Think Like a Man” y el Rockumentary de Justin Bieber ”Never Say Never”.

Además de una extensa agenda de sesiones y actuaciones en directo para artistas importantes e independientes de todo el mundo, Eli es uno de los miembros principales de EMP3, un tríoformado por Manny Laine (Kanye West, Joss Stone) y Patrick Andy (Wyclef, Meshell Ndegeocello), amigos y colaboradores musicales desde hace mucho tiempo.