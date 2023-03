Este sábado comienza la Expo Buen Provecho

“Estoy muy feliz de estar aquí en Honduras, muy agradecido. Esta es mi primera vez en el país, pero seguramente no será la única... En esta Expo Buen Provecho voy a cocinar con todos ustedes y seguramente nos la vamos a pasar muy bien” , expresó.

Serán dos días llenos de sabor y diversión en las instalaciones de Expocentro , desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm. Además de conocer algunas recetas, los asistentes podrán disfrutar una variedad de actividades para toda la familia.

“Quiero mostrar la visión que yo tengo sobre la cocina mexicana. Todas las diferencias, coincidencias y cercanías que tenemos con las demás cocinas de la región. Compartir todo eso que nos hace humanos, latinoamericanos, y una de esas cosas importantes, que a veces olvidamos, que es esa línea del maíz que nos conecta a todos los hermanos mesoamericanos y que es una base muy importante de la gastronomía”, adelantó.

Dijo que de las cosas que disfruta es cocinar cuando tiene mucho apetito, ya que es en ese momento cuando deja volar su imaginación .

“Me gusta cocinar con apetito porque se me van ocurriendo los sabores, aromas y combinaciones... La gente me dice chef, pero yo me considero un simple cocinero, mortal, que encontró en la cocina un nuevo modo de vida”.

Confiesa que es un “enamorado de la gastronomía en sus diferentes facetas” y que le encanta descubrir los sabores de las diferentes culturas.