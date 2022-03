Claudia Zablah lanza nuevo libro en Europa

San Pedro Sula. La escritora Claudia Zablah acaba de presentar su tercera obra enfocada en la dependencia emocional.

“El libro se llama ‘Beatriz, exótica y descarada Beatriz’, que decidió adueñarse de su destino”. “Lo que me motivó a escribirlo fue que personalmente he pasado por varios procesos emocionales y he visto en mis pacientes pasar por procesos emocionales similares, me di cuenta que nosotras las mujeres hemos sido programadas para vivir en zozobra y dependencia emocional y esto no te permite avanzar ni desarrollarte en las áreas de tu vida. Malgastamos mucho tiempo en la búsqueda del príncipe azul, en la búsqueda del amor perfecto, en la búsqueda del amor, olvidándonos del amor propio y de nuestro propio desarrollo personal y desde aquí, tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, fue que decidí hacer una obra en donde su narrativa te lleve a altos reflexionamientos que puedan llevarte a cambios maravillosos”.

Sus primeros libros fueron “Revolución mental” y “El lenguaje de los miedos”. La diferencia de su nueva obra con las anteriores “es que esta es mi primera novela, los otros dos libros son de coaching. Beatriz es mi primera novela, tuve que crear personajes, es toda una nueva aventura para mí, toda una nueva experiencia que me llevó a ir más allá de la imaginación”.

En París, Francia, fue recibida por la embajadora de Honduras, Ivonne Medina. En Barcelona, España, también presentó su obra en el consulado hondureño junto a las escritoras nacionales Cinthya Maldonado y Brenda Zambrano, quienes también lanzaron sus respectivos libros. “Lo presenté en Barcelona, ya que mis dos obras anteriores también fueron presentadas en esa ciudad. Hay un público latino y hondureño que apoyan la literatura latina y eso me mueve mucho a España”.

“El proyecto siguiente es llevar a Beatriz a la pantalla grande del cine hondureño. Estamos trabajando para que este proyecto sea una realidad e ir más allá de las posibilidades. Esperamos que toda mujer en este país pueda leer o disfrutar de una buena novela terapéutica que te invite a hacer cambios maravillosos”.