“Back to the 80s concert”: una noche de talento y emociones

SAN PEDRO SULA. Un verdadero viaje en el tiempo y mágicos recuerdos de los artistas más icónicos de los años ochenta se vivió el pasado viernes en el teatro Los Zorzales, donde al menos 15 alumnos de la academia musical Claudia Gonzáles interpretaron sus canciones favoritas de esa época.

Los años 80 fueron una época dorada para la música, bandas y solistas como Whitney Houston, Michael Jackson y Luis Miguel dominaron las listas de éxitos. Sus canciones pegajosas y letras emotivas nos transportaban a un mundo lleno de energía y pasión.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en este concierto, los niños y jóvenes artistas encendieron el escenario con sus voces y carisma al poner su estilo único en cada canción que interpretaron.

El show dio inicio con una espectacular presentación de Andrea Mejía y Claudia Gonzáles, quienes dieron voz al clásico “Dancing queen” de Abba, posteriormente, los alumnos se apoderaron del escenario de forma individual para demostrar su amor por el canto.

El público se mantuvo entretenido y muy alegre con cada melodía, los padres de familia se mostraron muy orgullosos del talento de sus niños, quienes interpretaron tanto en inglés como en español.

Algunas de las melodías que aportaron entusiasmo y nostalgia fueron “La bamba”, “Cuando calienta el sol”, “New York, New York”, “Part time lover”, “Walking on sunshine”, “Waiting for a girl like you”, “I wanna dance with somebody”, etc.

Asimismo, los artistas nacionales e invitados especiales, Samuel Leons y Fernando Guzmán, agregaron romanticismo y elegancia a la noche con una participación especial a dúo.