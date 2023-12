La Academia de Música Arpegio celebra su concierto: “Entre acordes y tresillos”

Para cerrar el año 2023 con broche de oro, los alumnos de la Academia de Música Arpegio demostraron sus dotes artísticos en el concierto titulado “Entre acordes y tresillos”, el cual ofrecieron en el Teatro María Teresa Alvarado, de las instalaciones de Little Feet/Big Step Institute.

Con una presentación que se dividió en cuatro bloques, los niños, adolescentes y jóvenes que forman parte de esta reconocida institución musical deleitaron a los invitados con melodías que van desde las clásicas, hasta la época moderna.

Una vez más, los chicos impresionaron con sus potentes voces, mientras que otros mostraron sus habilidades con los diferentes instrumentos musicales.

”Amazing Grace”, “Man in the box”, “Dream on”, Love like you” y “Take on me”, fueron algunas de las piezas que se presentaron en la velada musical.

Asimismo, destacaron invitados especiales como la cantante Karen Alcántara, del grupo Ósmosis, Gustavo Velásquez (Mr. Gibs), Harvi Josué López Pineda, Josué Ernesto Fuentes, Adán Fabrizizio Argeñal Guifarro y Martir Sambula.

El evento musical concluyó con un mensaje de agradecimiento por parte del elenco artístico de la Academia de Música Arpegio y posteriormente se entregaron diplomas a cada uno de los alumnos que participó en el espectáculo.